Спецпредставитель НАТО у Закира Гасанова
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с делегацией во главе со специальным представителем генерального. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с делегацией во главе со специальным представителем генерального. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
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