В Баку стартовала конференция «Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности» фото
В четверг, 28 апреля, начала свою работу II Международная конференция на тему «Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности».
Конференция проводится при совместной организационной поддержке Министерства экономики, Министерства образования, Министерства цифрового развития и транспорта, Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и других ведущих структур.
На открытии конференции был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об изобретениях и патентах UNEC в инновационных технологиях цифровой экономики.
Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов подчеркнув актуальность темы, отметил, что конференция организована с целью обсуждения и удержания на повестке дня различных аспектов цифровой трансформации, которые являются наиболее серьезным инструментом в обеспечении устойчивого, инновационного и конкурентоспособного экономического развития.
Ректор сообщил, что на международную конференцию поступило около 200 статей из 15 стран, в том числе из Англии, Португалии, Сербии, Израиля, Литвы, Турции, Словакии, Венгрии, Колумбии, Грузии, Украины, Казахстана, Беларуси, России, Узбекистана. Касаясь концептуальных вопросов цифровой экономики, Адалат Мурадов отметил, что в результате цифровизации наряду с производством изменились взгляды людей, впереди которых идут технологии.
Он сообщил о значительном повышении роли исследований, озвучил основные задачи, стоящие перед исследователями: «Уменьшить равенство в распределении богатства, созданного цифровизацией; свести к минимуму возможный негативный эффект; обеспечить еще большее расширение возможностей людей». А.Мурадов подчеркнул важность запуска программы «Цифровая грамотность в Азербайджане». Он также отметил, что без активного участия государства невозможны цифровая трансформация и формирование цифровой экономики, в этом направлении институциональные изменения неизбежны.
Министр образования Эмин Амруллаев рассказал об основных вызовах, поставленных цифровизацией перед системой образования. Говоря о том, что в современной системе образования большинство классических дисциплин потеряли свою актуальность, на первый план вышли дисциплины, требующие цифровых знаний и навыков, министр отметил, что во вступительные экзамены будет включена информатика. Министр обратил внимание на важность измерения цифровой грамотности и способностей, подчеркнул, что в мае 2023 года Азербайджан присоединится к проекту оценки İSELS, проводимому Международной ассоциацией по оценке.
Председатель комитета Милли Меджлиса Тахир Миркишили рассказал о коренных изменениях, вызванных цифровизацией в экономике. Говоря о том, что цифровизация создала новые инструменты в экономике, повысила прозрачность и ускорила экономическое развитие, председатель комитета создание платформ бизнеса оценил как одно из важных преимуществ цифровизации. Т.Миркишили затронул также вопрос киберугроз, созданных цифровизацией.
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов рассказал о роли цифровизации в обеспечении устойчивой экономики. Говоря о том, что в Азербайджане за счет возможностей, созданных цифровизацией, будет построена мощная экономика, заместитель министра отметил, что такое сильное, цифровое развитие будет устойчиво к рискам. Он озвучил факторы, создающие основу для цифровой экономики, подчеркнул важность развития ИКТ и подготовки специалистов, владеющих цифровыми навыками.
Выступивший на конференции исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Тамерлан Тагиев осветил сферы, важные в развитии цифровой экономики. Он отметил важность создания соответствующей инфраструктуры, обеспечения в стране скоростного, устойчивого интернета, развития на всех ступенях образования цифровых знаний и навыков, а также непрерывного образования.
После выступлений докладчикам конференции были вручены пакеты. Международная конференция продолжила свою работу пленарными докладами.