Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов подчеркнув актуальность темы, отметил, что конференция организована с целью обсуждения и удержания на повестке дня различных аспектов цифровой трансформации, которые являются наиболее серьезным инструментом в обеспечении устойчивого, инновационного и конкурентоспособного экономического развития.

На открытии конференции был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об изобретениях и патентах UNEC в инновационных технологиях цифровой экономики.

В четверг, 28 апреля, начала свою работу II Международная конференция на тему «Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности».

Ректор сообщил, что на международную конференцию поступило около 200 статей из 15 стран, в том числе из Англии, Португалии, Сербии, Израиля, Литвы, Турции, Словакии, Венгрии, Колумбии, Грузии, Украины, Казахстана, Беларуси, России, Узбекистана. Касаясь концептуальных вопросов цифровой экономики, Адалат Мурадов отметил, что в результате цифровизации наряду с производством изменились взгляды людей, впереди которых идут технологии.

Он сообщил о значительном повышении роли исследований, озвучил основные задачи, стоящие перед исследователями: «Уменьшить равенство в распределении богатства, созданного цифровизацией; свести к минимуму возможный негативный эффект; обеспечить еще большее расширение возможностей людей». А.Мурадов подчеркнул важность запуска программы «Цифровая грамотность в Азербайджане». Он также отметил, что без активного участия государства невозможны цифровая трансформация и формирование цифровой экономики, в этом направлении институциональные изменения неизбежны.

Министр образования Эмин Амруллаев рассказал об основных вызовах, поставленных цифровизацией перед системой образования. Говоря о том, что в современной системе образования большинство классических дисциплин потеряли свою актуальность, на первый план вышли дисциплины, требующие цифровых знаний и навыков, министр отметил, что во вступительные экзамены будет включена информатика. Министр обратил внимание на важность измерения цифровой грамотности и способностей, подчеркнул, что в мае 2023 года Азербайджан присоединится к проекту оценки İSELS, проводимому Международной ассоциацией по оценке.