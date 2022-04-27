Неспокойная ночь в Украине: ракетный удар по Киеву

В Луганской области ситуация остается напряженной. За сутки были обстреляны Северодонецк, Лисичанская, Горный, Приволье. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек. Погибших среди гражданских нет. Согласно данным, на Донетчине вся линия фронта была под обстрелами: "Грады", артиллерия, минометы, авиация, ракеты”. “В четверг вечером был нанесен ракетный удар по окрестностям Краматорска. Мариуполь – без изменений. На пятницу 29 апреля намечается операция по выводу с завода ("Азовсталь") гражданских”, - отмечается в сообщении.

В Харьковской области ночью продолжались обстрелы жилых районов города Харьков из артиллерии и РСЗО. В течение суток россияне непрерывно обстреливали населенные пункты Покотиловка, Хролы, Котряры.

Российские войска вечером нанесли ракетные удары по Киеву и Киевской области, говорится в сообщении глав областей по состоянию на утро 29 апреля.

В Херсонской области также были слышны взрывы и обстрелы, “россияне пытаются взять под контроль населенные пункты, прибегают к угрозам и похищениям”. На территории области сложная и напряженная ситуация. В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, но утром россияне из "Градов" обстреляли два села на границе с Херсонской областью. По Киевской области вечером 28 апреля во время воздушной тревоги был нанесен ракетный удар по инфраструктуре Фастовской общины.

“В Киеве в результате ракетного удара по центру города поврежден дом, 10 человек пострадали. Хмельницкая область вечером во время воздушной тревоги подверглась ракетному удару”, - указывается в данных глав областей.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и в Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.