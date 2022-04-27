The Washington Post: за нападением на Дмитрия Муратова стоят российские спецслужбы

Спецслужбы США пришли к выводу, что за нападением на главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова стоят российские спецслужбы. Об этом газете The Washington Post сообщил источник в правительстве США.

«Соединенные Штаты могут подтвердить, что российские спецслужбы организовали нападение на главного редактора „Новой газеты“ Дмитрия Муратова 7 апреля, в ходе которого его облили красной краской, содержащей ацетон», — заявил чиновник на условиях анонимности. Он не привел никаких подробностей о том, как американские спецслужбы пришли к такому выводу.