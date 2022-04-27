The Washington Post: за нападением на Дмитрия Муратова стоят российские спецслужбы
Спецслужбы США пришли к выводу, что за нападением на главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова стоят российские спецслужбы. Об этом газете The Washington Post сообщил источник в правительстве США.
«Соединенные Штаты могут подтвердить, что российские спецслужбы организовали нападение на главного редактора „Новой газеты“ Дмитрия Муратова 7 апреля, в ходе которого его облили красной краской, содержащей ацетон», — заявил чиновник на условиях анонимности. Он не привел никаких подробностей о том, как американские спецслужбы пришли к такому выводу.
Дмитрий Муратов не смог оперативно прокомментировать оценку американских спецслужб, поскольку находится в командировке, сообщил WP пресс-секретарь «Новой газеты». Посольство России в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.
7 апреля Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва — Самара. При этом нападавший выкрикнул: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». После нападения у Муратова диагностировали химические ожоги глаз. По данным «Новой газеты», в нападении участвовали Николай Трифонов, который был исполнителем, а также Илья Марковец, который снимал нападение на видео. СМИ сообщали, что Марковец задержан, Трифонов находится в розыске.