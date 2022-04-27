Зеленский назвал условие предотвращения продовольственного кризиса в мире

"Говорили сегодня о важном не только для Украины, но и для всего мира вызове – продовольственном кризисе, который провоцирует Россия продолжением войны против нашего государства. Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн человек на планете, и уже сейчас ООН признает, что рост продовольственных цен в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира", – цитирует Зеленского “Украинская правда”.

По его словам, у Украины есть достаточный потенциал, чтобы не допустить такого продовольственного кризиса и стабилизировать продовольственный рынок. "Есть все товары, чтобы поставлять из наших портов в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. Но частью политики России является блокада наших портов. А также сознательные для российской армии разрушения нашей производственной базы, их шаги в этом направлении, в частности разрушение нашей аграрной базы", – отметил Зеленский.

"Мы обсудили необходимость сделать все возможное для того, чтобы Россия разблокировала украинские порты для вывоза продовольствия. Этот вопрос важен не только для Украины, еще раз это подчеркиваю. И в первую очередь, я считаю, для всего мира и для ООН, которая его представляет", – добавил украинский лидер.