В 11-й раз: запрет полетов на юг России вновь продлили

Росавиация в 11-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 7 мая, говорится в сообщении ведомства.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - отмечается в сообщении. Для перевозки пассажиров рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно, говорится в сообщении.

Ограничения на полеты внутри России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала "военной спецоперации" России в Украине. Позднее они несколько раз продлевались.