Украинские военные разработали новый план обороны Киева

Военное руководство Украины разработало новый план обороны Киева, сообщил в эфире телемарафона Сергей Корнийчук, начальник штаба киевской военной администрации.

"Оживилась ситуация в столице, автомобилей стало больше. Вчерашние ракетные удары по Киеву являются подтверждением, что в условиях войны угроза ракетных ударов остается, и можно сказать, что она возросла",- цитирует его УНИАН.

По его словам, Россия не отказалась от цели взять под контроль Киев, "поэтому военным руководством разработан новый план обороны столицы". "Осуществляется подготовка, на окраинах Киева осуществляется укрепление рубежей районов и позиций, можно ежедневно видеть, какая работает инженерная техника на окраинах Киева. Не снимаются блокпосты, руководство занимается их боевой подготовкой и перемещением, чтобы не создавать заторы", - добавил он.