23 тысячи военных: потери России в войне с Украиной растут
Общие боевые потери личного состава России составляют около 23 000 человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 986 танков, 2 418 боевых бронированных машин, 435 артиллерийских систем, 189 самолетов и 155 вертолетов, а также 151 РСЗО, 73 средства ПВО, 1 695 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 229 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 31 единицу специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.