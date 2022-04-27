Ильхам Алиев: от армян Карабаха поступают позитивные сигналы, начаты предварительные контакты

«То, что произошло после окончания второй карабахской войны, показывает, что у Азербайджана нет никаких плохих намерений. Наоборот, мы хотим мира и признания нашей территориальной целостности». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Отметив, что уровень жизни в Азербайджана намного выше, чем в Армении и на территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, глава государства подчеркнул, что от армян, проживающих в Карабахе, поступают позитивные сообщения и начаты предварительные контакты.

«Это еще раз показывает наши намерения. Они могут участвовать в экономическом развитии в едином азербайджанском государстве, чувствовать себя в большей безопасности и комфорте. Но для этого в первую очередь они должны положить конец сепаратистским тенденциям, принять новые реалии. Они должны взглянуть на карту, географию и понять, что сотни тысяч азербайджанцев в ближайшем будущем вернутся в Кельбаджар, Лачин, Шушу, Агдам, и они должны будут жить в условиях соседства. Они должны положить конец вражде, изолировать сепаратистов и увидят от этого пользу», - отметил президент Ильхам Алиев.