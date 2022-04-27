«Я стал старше, постарел»: Зеленский заявил, что не сожалеет о решении стать президентом

Владимир Зеленский не сожалеет о выборе, который сделал три года назад, собираясь баллотироваться на пост президента. Об этом пишет Time.

Журналист заметил, что внешне Зеленский сильно изменился. На его лице появились новые морщины, и он больше не ищет глазами своих советников, обдумывая ответ на вопрос.

"Я стал старше. Постарел от этой мудрости, которой никогда не желал. Это из-за количества погибших и пыток, совершенных российскими солдатами. Такая вот мудрость. Честно говоря, никогда не ставил целью получить эти знания", - сказал сам президент.