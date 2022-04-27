«Я стал старше, постарел»: Зеленский заявил, что не сожалеет о решении стать президентом
Владимир Зеленский не сожалеет о выборе, который сделал три года назад, собираясь баллотироваться на пост президента. Об этом пишет Time.
Журналист заметил, что внешне Зеленский сильно изменился. На его лице появились новые морщины, и он больше не ищет глазами своих советников, обдумывая ответ на вопрос.
"Я стал старше. Постарел от этой мудрости, которой никогда не желал. Это из-за количества погибших и пыток, совершенных российскими солдатами. Такая вот мудрость. Честно говоря, никогда не ставил целью получить эти знания", - сказал сам президент.
Журналист спросил, сожалеет ли Зеленский о выборе, который сделал три года назад, собираясь баллотироваться на пост президента. "Ни секунды", — парировал он.
"Он не знает, чем закончится война и как в истории останется его место в ней. Сейчас он знает лишь то, что Украине нужен президент военного времени. И именно эту роль он намерен сыграть", — подытожил автор репортажа.