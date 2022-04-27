Зурабишвили о помиловании Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили категорически отказывается помиловать своего предшественника Михаила Саакашвили, но считает, что для защиты его здоровья должны быть приняты все меры. Об этом она заявила в интервью Foreign Policy.

Зурабишвили напомнила, что в прошлом помиловала несколько единомышленников Саакашвили – это оппозиционер Гиги Угулава и бизнесмен Георгий Руруа: «Я пошла на этот шаг, поскольку полагала, что это поможет процессу внутреннего примирения и деполяризации, однако ситуация с Саакашвили прямо противоположная».

«Помилование Саакашвили вызвало бы сильную поляризацию в Грузии, поскольку половина страны непреклонно остается на одной стороне, и, вероятно, большая часть, большинство, против любой формы помилования. И, как я уже сказала, есть другой вопрос, что если у него действительно диагностировано какое-то серьезное заболевание, то я считаю, что должны быть приняты все меры для защиты его здоровья», — добавила она.

Издание также поинтересовалось у Зурабишвили, считает ли она тревожным «сигнал, который посылает миру арест Саакашвили». «Этот вопрос не может быть измерением любой формы демократии. Более того, на сегодняшний день тема заключенного Саакашвили не очень важна с учетом очень серьезных проблем в Грузии и вокруг нее», - ответила она, комментируя соответствующий вопрос.