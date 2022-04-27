Ракетный удар по Киеву: стало известно о первой жертве

Спасатели при разборе завалов жилого дома в Шевченковском районе Киева обнаружили тело погибшего в результате российского ракетного удара. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в пятницу, 29 апреля.

"Друзья! Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", – написал Кличко в своем Telegram-канале.

В свою очередь, советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что спасатели нашли тело погибшей женщины.

Напомним, 28 апреля по Киеву ударили две российские ракеты. Одна из них попала в 25-этажный жилой дом. Сообщалось о 10 пострадавших, из них четверо госпитализированы.