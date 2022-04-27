В Москве объяснили удар по Киеву обстрелом оборонного предприятия

На следующий день после ракетного удара по украинской столице, где с визитом в этот момент находился генеральный секретарь ООН, российская сторона предложила объяснение своих действий.

Согласно брифингу российского министерства обороны, целью удара были производственные корпуса оборонного предприятия "Артем", пишет ВВС.

Однако киевские власти говорят, что российские ракеты попали в жилой дом, в результате чего погиб как минимум один человек - его тело спасатели нашли под завалами в пятницу утром. Еще 10 человек пострадали.