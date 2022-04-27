AZAL начинает полеты из Нахчывана в Гянджу

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» открывает рейсы из Нахчывана в Гянджу и обратно, заявили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.

Начиная с 6 мая полеты по направлению Нахчыван - Гянджа - Нахчыван будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость авиабилета составит 60 манатов в одну сторону, включая багаж (до 23 кг) и ручную кладь (до 10 кг).

В ближайшие дни билеты по этому направлению будут доступны на сайте авиакомпании www.azal.az.