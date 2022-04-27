Офис Зеленского: Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия сама перенесет боевые действия на свою территорию. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, россияне могут считать, что война идет далеко от них, "однако интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Россия, она однозначно перенесет боевые действия на территорию России". "Это ведь понятно. И неважно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать", - цитирует Подоляка РБК-Украина.

Он добавил, что число эксцессов на базах с горюче-смазочными материалами и складах с оружием будет только увеличиваться.