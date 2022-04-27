Российские военные взяли в плен двух британцев, оказывавших гуманитарную помощь в Украине

Два сотрудника гуманитарной организации Великобритании были взяты под стражу российскими военными в Запорожской области Украины. Об этом ВВС рассказал Доминик Бирн - соучредитель сети благотворительных организаций, работающих в Украине.

По данным Бирна, вчера двое британцев пытались помочь матери с двумя детьми уехать из населенного пункта, который перешел под контроль российской армии.

Российские военные остановили британцев на блокпосту, их дальнейшая судьба не известна. Женщина, которая ждала их помощи, получила от волонтеров странную эсэмэску, после чего в ее дом ворвались российские военные. По словам Бирна, военные кричали на женщину, обвиняя ее в "пособничестве британским шпионам".

Бирн оповестил о случившемся британских дипломатов, но они пока не делали никаких офицальных заявлений.