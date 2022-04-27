Фуад Мурадов готовится к форуму азербайджанских ученых за рубежом

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Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с группой проживающих в различных странах азербайджанских деятелей науки, принимавших участие в V Съезде азербайджанцев мира. Как сообщили haqqin.az в Госкомитете, приветствуя участников встречи, осуществляющих деятельность в престижных научных и образовательных учреждениях в Турции, США, Японии, Франции, Германии, Эстонии, Швеции, Китае, России, Мексике, Египте, Мьянме, Султанате Оман, Казахстане, председатель комитета высоко оценил участие азербайджанских ученых, являющихся гордостью нашего общества, в работе съезда.

На встрече состоялось обсуждение организационных вопросов проведения форума азербайджанских ученых за рубежом, в связи с чем был проведен широкий обмен мнениями о создании организационного комитета, формировании возможностей виртуальной связи между учеными, проживающими за рубежом. Участники встречи приветствовали инициативу проведения форума, отметили, что непосредственное участие азербайджанских ученых в диаспорском строительстве, консолидация сил деятелей науки, передача ими своих знаний и опыта станет большим вкладом в обеспечение национальных интересов нашего государства. В ходе обсуждений говорилось также о функционировании сайта elmidiaspor.az и сайта azerbaycan.li, являющегося биографическим банком азербайджанцев мира, других проектах, осуществляемых Госкомитетом по диаспоре в этом направлении.