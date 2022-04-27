Фуад Мурадов готовится к форуму азербайджанских ученых за рубежом
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с группой проживающих в различных странах азербайджанских деятелей науки, принимавших участие в V Съезде азербайджанцев мира.
Как сообщили haqqin.az в Госкомитете, приветствуя участников встречи, осуществляющих деятельность в престижных научных и образовательных учреждениях в Турции, США, Японии, Франции, Германии, Эстонии, Швеции, Китае, России, Мексике, Египте, Мьянме, Султанате Оман, Казахстане, председатель комитета высоко оценил участие азербайджанских ученых, являющихся гордостью нашего общества, в работе съезда.
На встрече состоялось обсуждение организационных вопросов проведения форума азербайджанских ученых за рубежом, в связи с чем был проведен широкий обмен мнениями о создании организационного комитета, формировании возможностей виртуальной связи между учеными, проживающими за рубежом.
Участники встречи приветствовали инициативу проведения форума, отметили, что непосредственное участие азербайджанских ученых в диаспорском строительстве, консолидация сил деятелей науки, передача ими своих знаний и опыта станет большим вкладом в обеспечение национальных интересов нашего государства.
В ходе обсуждений говорилось также о функционировании сайта elmidiaspor.az и сайта azerbaycan.li, являющегося биографическим банком азербайджанцев мира, других проектах, осуществляемых Госкомитетом по диаспоре в этом направлении.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился и с группой проживающих за рубежом азербайджанских бизнесменов, прибывших в нашу страну для участия в V Съезде азербайджанцев мира.
Поздравив участников встречи по случаю съезда Победы, проведенного в культурной столице Азербайджана городе Шуша, председатель комитета высоко оценил поддержку, оказанную нашей стране проживающими за рубежом азербайджанскими бизнесменами во время Отечественной войны.
На встрече обсуждалась роль азербайджанских бизнесменов, проживающих за рубежом, в восстановлении и возрождении Карабаха, углублении экономических связей между Азербайджаном и странами, где они проживают, было принято решение об активизации деятельности Сети азербайджанских бизнесменов.