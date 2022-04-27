Ракетный удар по Киеву: погибла журналистка «Радио Свобода»

В результате ракетного удара по Киеву 28 апреля погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич, сообщил ее коллега Александр Демченко.

"Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", – написал он в Facebook.

Руководитель киевского бюро "Радио Свобода" Инна Кузнецова в комментарии Институту массовой информации подтвердила гибель сотрудницы редакции. По ее словам, ракета попала прямо в квартиру Гирич.