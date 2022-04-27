Ильхам Алиев: мы будем и укреплять армию, и готовить общество к миру

«Азербайджанское общество с пониманием относится к процессу мирного договора с Арменией. Это нелегко, мы понимаем, но нам не нужна другая война. В то же время мы должны обезопасить себя от любых возможных реваншистских рисков со стороны Армении. Поэтому мы должны и укреплять нашу армию, и готовить азербайджанское общество к миру». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Глава государства подчеркнул, что примирение с Арменией - нелегкий процесс, но этому процессу нет альтернативы, и предложил налаживать контакты между Азербайджаном и Арменией на уровне гражданского общества – НПО и журналистов.

«Это должно стать фундаментом к будущему примирению. Да, это долгосрочный процесс, но альтернативы у нас нет», - добавил Ильхам Алиев.