Лукашенко: поставить на колени Беларусь и Россию не получится
Поставить на колени Беларусь и Россию не получится, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко при общении с жителями Чечерска, передает БЕЛТА.
Он вновь обратил внимание, что санкционное давление вынуждает искать новые возможности. "Рынок открыт, надо шевелиться, а не плакаться", - отметил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что не получится поставить на колени за счет санкций Беларусь и Россию, так как эти страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом.