«Сделайте прививку от бешенства»: екатеринбуржцы требуют наказать Соловьева за оскорбительные слова об Урале
Жители Екатеринбурга вслед за вице-губернатором Свердловской области Василием Козловым осудили высказывания телеведущего Владимира Соловьева о жителях Урала. Об этом сообщает портал E1.RU.
Напомним, в одном из эфиров телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Губернатор Евгений Куйвашев попросил Соловьева «следить за языком», на что получил не менее агрессивный ответ и обвинения в том, что глава города пытается говорить «по понятиям».
Читатели портала резко отреагировали на поведение Соловьева, выразив надежду, что компетентные органы проведут проверку его слов «на разжигание по национальному (географическому) признаку».
Один из пользователей сайта пригласил телеведущего на дебаты, где пообещал не оставить его «без народной любви», а также высказал мнение, что шоумен давно «слетел с катушек» и что ему нужно сделать прививку от бешенства.
Другой комментатор удивился, что такой интеллигентный журналист так себя «распустил», «захлебывается негативом» ко всем без разбора и в целом «наговорил на статью» за дискретидацию власти, поскольку оскорбил губернатора.
Высказывания Соловьева назвали «трэшем», а самого телеведущего, якобы завидующего тем, кто успел уехать, и страдающего от того, что его лишили виллы в Италии, предложили лишить охраны.
Наконец, екатеринбуржцы призвали организовать петицию за то, чтобы отстранить «неадекватного» ведущего от работы на телевидении.
Напомним, Владимир Соловьев раскритиковал жителей одного из крупнейших городов России и его губернатора 26 апреля во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым в выпуске программы Соловьева «Полный контакт».