Токаев о «языковых патрулях» в Казахстане

Работа "языковых патрулей" в казахстанских городах – провокация, подобные действия подрывают общественную безопасность и единство страны. Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева передает РИА Новости.

"Имеющиеся факты так называемых "языковых патрулей" – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране", – сказал Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

В прошлом году гражданин Казахстана Куат Ахметов разместил в YouTube серию видеороликов, посвященных теме конфликтов, происходящих в разных общественных местах на языковой почве.