Словацкий С-300 доехал до Украины: уже защищает небо
Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили зенитный ракетный комплекс С-300 ЗРК, который уже выполняет боевые задания в южном регионе, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ в Facebook
"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. ЗРК С-300 от стран-партнеров значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе. Указанный комплекс уже выполняет боевые задания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских военных и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.