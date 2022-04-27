Ильхам Алиев: оккупация азербайджанских земель была приемлема и для Армении, и для Минской группы ОБСЕ

«Никогда не надейтесь на решения, резолюции международных организаций, потому что они не имеют никакой ценности. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, согласно которым армянские военные должны были немедленно покинуть наши территории. Тем не менее за 27 лет ни одна из резолюций не была претворена в жизнь, мы сами их выполнили». Об этом заявил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Глава государства отметил, что три страны, принявшие эти резолюции, являются и постоянными членами Совбеза ООН, и сопредседателями Минской гриппы ОБСЕ.

«Когда я спросил их, почему вы не выполняете принятые вами резолюции, ответ на вопрос был очевидным – ситуация с оккупацией была для них приемлемой. Это было приемлемо для Армении, приемлемо для сопредседателей Минской группы, но не приемлемо для нас. Мы должны были жить в реальном мире и понимать, что поддержки международного сообщества не будет. Естественно, была потребность в сильной армии, сильной экономике и новом поколении людей. Подавляющее большинство тех, кто погиб за Карабах, никогда не видели Карабах своими глазами ранее. Это были представители молодого поколения, патриоты, любящие свою родину, высоко мотивированные люди. Естественно, самым важным вопросом было наличие сильной армии, и нам удалось ее создать. Это было главным приоритетом для меня как президента на протяжении многих лет», - подчеркнул Ильхам Алиев.