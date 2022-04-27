Ильхам Алиев об отношениях Азербайджана и Китая

«Отношения Азербайджана с Китаем развиваются очень успешно. На наших встречах с китайским лидером мы достаточно подробно обсудили региональные и двусторонние отношения». Об этом в ходе выступления на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я должен отметить, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал меня большим другом Китая. Си Цзиньпин - близкий друг Азербайджана, и я был одним из немногих глав государств, приглашенных на международный форум «Один пояс, один путь» в 2019 году» , - добавил Ильхам Алиев.