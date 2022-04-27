В Азербайджане скоро будут газовые счетчики отечественного производства

В ближайшее время будут установлены новые счетчики газа отечественного производства. Об этом, как сообщает haqqin.az, сегодня на очередной акции «Открытые двери» заявил начальник отдела производственного объединения «Азеригаз» Ровшан Махиядинов.

Махиядинов сообщил, что приоритет будет отдан местному производству, чтобы снизить зависимость от импорта и стимулировать местных предпринимателей. Новые счетчики оборудованы в соответствии с мировыми стандартами: «В целях поддержки предпринимательства и сокращения оттока валюты из страны производственное объединение «Азеригаз» предоставит абонентам счетчики производства Гянджинского приборостроительного завода».

Ровшан Махиядинов также отметил, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество заявок на механические счетчики: «Разницы между механическими счетчиками и счетчиками со смарт-картами нет».