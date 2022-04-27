В Азербайджане скоро будут газовые счетчики отечественного производства
В ближайшее время будут установлены новые счетчики газа отечественного производства. Об этом, как сообщает haqqin.az, сегодня на очередной акции «Открытые двери» заявил начальник отдела производственного объединения «Азеригаз» Ровшан Махиядинов.
Махиядинов сообщил, что приоритет будет отдан местному производству, чтобы снизить зависимость от импорта и стимулировать местных предпринимателей. Новые счетчики оборудованы в соответствии с мировыми стандартами: «В целях поддержки предпринимательства и сокращения оттока валюты из страны производственное объединение «Азеригаз» предоставит абонентам счетчики производства Гянджинского приборостроительного завода».
Ровшан Махиядинов также отметил, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество заявок на механические счетчики: «Разницы между механическими счетчиками и счетчиками со смарт-картами нет».
Теймур Джафаров, начальник нового управления газификации, сообщил, что программа газификации организуется каждый год. По его словам, работы ведутся по 50 процентам населенных пунктов. Теплая погода положительно влияет на скорость рабочего процесса. Уровень газификации страны составляет 96,3 процента. За последние 10 лет «Азеригаз» газифицировал более 1700 населенных пунктов.
Теймур Джафаров также сообщил, что по итогам расследования будет предоставлена информация о том, был ли нанесен ущерб производственному объединению «Азеригаз» пожаром в Индустриальном парке в Сумгаите.
Эльданиз Велиев, руководитель отдела по связям с общественностью, заявил, что мнение, что механические счетчики якобы увеличивают сумму задолженности, необоснованны.