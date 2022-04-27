Ильхам Алиев: мы поддерживаем территориальную целостность Украины и открыто говорим об этом

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства». Об этом участникам международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как подчеркнул глава государства, международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности.

«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией».

Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет, и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился оккупант. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: «Карабах - это Армения», а сейчас говорят, «Карабах - это Азербайджан». И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году. Мы создали новые реалии, своими руками, своей мощью, своим духом», - подчеркнул президент Азербайджана.