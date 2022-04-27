Новый глава Центробанка прогнозирует стабильность маната

Курс маната продолжит оставаться стабильным, заявил на онлайн пресс-конференции новый председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.

«Учитывая геополитические и геоэкономические условия, профицит счета текущих операций платежного баланса в настоящее время, профицит фискального бюджета в целом, рост инфляции, позиция Центрального банка продолжает оставаться в режиме стабильного обменного курса»,- сказал Казымов.

По его словам, плавающий курс требует более фундаментального подхода.