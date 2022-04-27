Ильхам Алиев об экспорте азербайджанского газа в Европу

«Мы на 100 процентов выполняем обязательства, возложенные на нас контрактами по газу. Азербайджанский газ должен экспортироваться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Таким образом, наряду с Турцией, экспортером нашего газа является и Италия». Об этом президент Ильхам Алиев сказал на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Глава государства подчеркнул, что в прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано более 9 миллиардов кубометров газа.

«Естественно, мы планируем добычу газа в рамках существующих контрактов, предусматривающих определенный конкретный объем, больше мы не добываем. Но если потребуется, если возникнет необходимость, то мы в первую очередь должны оценить источники, потому что наш потенциал добычи рассчитан на местное потребление и экспорт. Уже поступил ряд обращений об увеличении газоснабжения. К нам поступили обращения не только от Италии, но и других европейских стран», - сказал президент Ильхам Алиев.