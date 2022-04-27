В Пакистане собираются судить Имран Хана и президента по обвинению в госизмене

Правительство Пакистана намерено добиться суда над действующим президентом страны Арифом Алви, бывшим премьер-министром Имраном Ханом, возглавляющим партию "Движение за справедливость", и бывшим заместителем спикера Национального собрания (нижней палаты парламента) Касимом Сури по обвинению в госизмене и нарушении конституции страны. Об этом в пятницу сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, пришедшее к власти в апреле правительство премьер-министра Шахбаза Шарифа собирает доказательства, изобличающие госизмену Алви, Хана и Сури, для передачи Верховному суду Пакистана с целью уголовного преследования этих лиц. Инициаторы судебного процесса утверждают, что Сури с санкции президента Алви и по просьбе Имрана Хана незаконно блокировал голосование законодателей по вотуму недоверия ему и его кабинету и распустил Национальное собрание, тем самым нарушив конституцию, что приравнивается к госизмене.