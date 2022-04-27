В Пакистане собираются судить Имран Хана и президента по обвинению в госизмене
Правительство Пакистана намерено добиться суда над действующим президентом страны Арифом Алви, бывшим премьер-министром Имраном Ханом, возглавляющим партию "Движение за справедливость", и бывшим заместителем спикера Национального собрания (нижней палаты парламента) Касимом Сури по обвинению в госизмене и нарушении конституции страны. Об этом в пятницу сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на правительственные источники.
По их данным, пришедшее к власти в апреле правительство премьер-министра Шахбаза Шарифа собирает доказательства, изобличающие госизмену Алви, Хана и Сури, для передачи Верховному суду Пакистана с целью уголовного преследования этих лиц. Инициаторы судебного процесса утверждают, что Сури с санкции президента Алви и по просьбе Имрана Хана незаконно блокировал голосование законодателей по вотуму недоверия ему и его кабинету и распустил Национальное собрание, тем самым нарушив конституцию, что приравнивается к госизмене.
Верховный суд отменил решение о роспуске парламента и постановил провести 10 апреля голосование по вотуму недоверия Имрану Хану. В результате он был смещен с должности. Новым премьер-министром был избран лидер партии "Пакистанская мусульманская лига" Шахбаз Шариф, за кандидатуру которого проголосовали 174 из 342 членов Национального собрания.
Вскоре после прихода Шарифа к власти суд города Лахор заявил о намерении предъявить новому главе пакистанского правительства и двум его сыновьям обвинение в отмывании денег на 16,3 млрд рупий (около 86 млн долларов) по делу о мошенничестве с поставками сахара.