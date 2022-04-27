Прогноз Центробанка Азербайджана по росту цен

Центральный банк Азербайджана прогнозирует, что до конца текущего года рост цен в Азербайджане сохранится на нынешнем уровне, заявил на онлайн пресс-конференции генеральный директор ЦБА Вугар Ахмедов.

"У нас есть прогнозы по инфляции на основе различных сценариев. Все они показывают, что инфляция сохранится на текущем уровне, приближаясь к верхней границе целевого диапазона. Прогноз ЦБА по инфляции на 2022 год составляет 4% (плюс-минус 2%). Под верхней границей целевого диапазона подразумеваются 6%, но в среднесрочной перспективе мы думаем о приближении к 4%", - отметил Ахмедов.