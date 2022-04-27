Армия Украины освободила стратегически важный населенный пункт под Харьковом

Украинские военные освободили стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая под Харьковом, сообщили в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Силами штурмового подразделения под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского освобождено от россиян село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков - Белгород, "именно из этого пригорода россияне вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова".