Россия активно строит вертолетные площадки на территории Украины
Российские военные активно строят вертолетные площадки на временно контролируемых территориях Украины. Планируют использовать вертолеты, пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского замминистра обороны Анны Маляр.
"Они пытаются использовать много именно вертолетной авиации", - отметила Маляр.
По ее словам, России пришлось изменить стратегию после того, как она проиграла начало войны. Также Россия начала открывать уголовные дела против служащих, которые не справились с поставленными задачами.