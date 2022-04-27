В Украине объяснили уход части российских войск из Мариуполя

Части войск РФ, снятые с боевых задач по осаде и штурму Мариуполя, переместили в сторону зоны ООС "с целью окружения украинских войск", а также движение российских сил происходит на востоке Запорожской области. Об этом глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил в эфире телемарафона UAразом.

"Мы знаем, что движение их сил происходит также на востоке Запорожской области: там активизировались боевые действия в последние дни. Главное направление - это Гуляйполе и восточнее, их цель - выйти на Покровское и окружить Донбасс", - считает Старух.