Подоляк: переговоры Зеленского и Путина сегодня не ко времени

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся позже, но сейчас их переговоры "не ко времени". Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода"

"Я не вижу, что сегодня это можно сделать буквально завтра или послезавтра, как об этом говорит Турция... К сожалению, нам нужно немного подождать. Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, наверное, они будут. Но мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными. У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести – как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить", - цитирует его “Украинская правда”.

Подоляк отметил, что "переговорный процесс идет медленнее", потому что после Стамбульского коммюнике стало известно о военных преступлениях России в украинских городах, а также из-за стремления россиян укрепить свои позиции: "Пока я не вижу оснований для очной встречи".