В Лачине на мине подорвался рабочий
29 апреля около 14:00 на территории села Сафийан Лачинского района Парвин Салахов (1992 года рождения) подорвался на противопехотной мине.
В Лачинской районной прокуратуре сообщили, что в ходе предварительного расследования было установлено, что П.Салахов, рабочий строительной компании, которая задействована в работах на данной территории, получил телесные повреждения тяжелой степени, подорвавшись на мине. В Лачинской районной прокуратуре проводится расследование.