Ожесточенные столкновения в Иерусалиме: пострадали десятки человек

В Иерусалиме в результате новых ожесточенных столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими силовиками на Храмовой горе пострадали 42 человека, 22 из них госпитализированы, сообщил Палестинский комитет Красного Полумесяца.

Согласно данным израильской полиции, беспорядки произошли в районе мечети "Аль-Акса": "погромщики" бросали камни и запускали фейерверки в направлении Стены плача - одной из величайших святынь иудаизма. В ответ, как сообщает AFP, израильские силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ. После утренней молитвы ситуация немного разрядилась.

За последние две недели в результате столкновений в районе мечети "Аль-Акса" пострадали уже более 250 человек.