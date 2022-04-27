В Украине задержали российских военных

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали трех российских военных в Вознесенском районе Николаевской области, которые прятались в заброшенных зданиях возле райцентра, передает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанные российские военные входили в состав группировки, которая участвовала в попытке захвата Южноукраинской АЭС.

«Военные входили в состав минометных расчетов и принимали участие в обстрелах украинских городов, в том числе домов мирных жителей. Кроме того, сотрудниками СБУ возле Николаева был обнаружен схрон с противотанковым вооружением. Тайник оборудовали российские диверсанты, которые планировали теракты в городе», - передает пресс-служба ведомства.

В СБУ добавили, что при осмотре тайника изъят противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы российского производства.