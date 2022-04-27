Норвегия закрывает границу и порты для российских грузовиков и судов

Власти Норвегии объявили о решении закрыть границу с Россией для грузов, а также закрыть порты для почти всех российских судов. Об этом заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Отмечается, что Стурскуг, единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе, будет закрыт для проезда грузовиков из России. Кроме того, вводится запрет для захода судов из России в норвежские порты. При этом сделано исключение для рыболовных траулеров.