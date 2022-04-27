Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России вопросы обеспечения безопасности страны на южном направлении, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.

Президент отметил, что в центре внимания с точки зрения обеспечения безопасности России находятся, "конечно, события, связанные с оказанием помощи нашим людям на Донбассе, со специальной военной операцией в Украине": "Но у нас есть и другие вопросы, которые представляют большой интерес с точки зрения как раз обеспечения безопасности нашей страны, в том числе на южном направлении. И поэтому сегодня займемся обсуждением этого вопроса применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе, на этом направлении".