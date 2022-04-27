Секретарь Совбеза Украины об оружии США: «Изменит позиции сторон, но не так быстро»

Оружие, которое предоставляют Украине наши союзники, в том же числе и США, обязательно изменит позиции сторон, однако это не будет происходить так быстро, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода", передает РБК-Украина.

"Оно обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как бы нам хотелось", - сказал Данилов.

По его словам, украинские военные уже начали обучение для использования нового вооружения. "Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели назад каждый день просили - дайте нам тяжелое оружие, то на сегодня этот вопрос уже решен. Уже в ближайшее время российские войска почувствуют на себе новое оружие", - утверждает он.