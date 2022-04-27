Джейхун Байрамов: Азербайджан готов к первому этапу переговоров с Арменией

«Азербайджан готов начать первый этап переговоров с Арменией». Об этом на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что надеется на положительный результат.

«Если сравнивать нынешнюю обстановку и обстановку, которая была год назад, то можно увидеть позитивные изменения. Но армянская сторона не всегда стабильна в своей позиции. Мы видим определенный позитивный шаг, потом что-то происходит, и они делают шаг назад», - сказал министр Байрамов.