Кямаледдин Гейдаров провел оперативное совещание в связи с пожаром в Сумгаите

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана под руководством министра генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова состоялось оперативное совещание. В пресс-службе МЧС сообщили, что в заседании приняли участие заместители министров и руководители соответствующих структурных подразделений.



В начале заседания министр Кямаледдин Гейдаров передал сотрудникам МЧС слова благодарности от президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой за проявленную самоотверженность при тушении пожара на территории промышленного парка «Азерсун» в Сумгаите.



Далее были обсуждены вероятные причины возникновения пожара, заслушаны доклады руководителей соответствующих структур. Министр дал поручения по всестороннему и объективному расследованию причин пожара следственной группой.