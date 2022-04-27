Лукашенко: «Слава богу, что у нас диктатура»

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в том, что в его стране диктатура. Об этом он заявил в разговоре с жителями Чечерска в Гомельской области.

"Слава богу, что у нас диктатура. Зато порядок есть при этой диктатуре", - цитирует его БелТА. По его словам, многие критиковали его за это. Белорусский лидер добавил, что без диктатуры "так ходили бы голытьбой".

Говоря о соседних странах Лукашенко отметил, что они не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Беларусь, чтобы люди не увидели, что белорусы "нормально живут". Глава государства вновь отметил, что едут люди в Беларусь "покупают соль", так как на "Великом, богатом Западе" соли нет.