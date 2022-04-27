Ильхам Алиев: Армения ждала, что Россия вмешается в войну в Карабахе
«У Армении были определенные ожидания, что Россия вмешается в карабахскую войну, но этого не произошло». Об этом во время встречи с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что в 44-дневной войне Азербайджан воевал на своей территории, а Армения пыталась манипулировать действиями ОДКБ.
«Но ОДКБ обеспечивает защиту территорий стран-участниц, тогда как мы защищали свою территорию. В то же время мы знаем и говорили об этом открыто, что все 44 дня войны грузовые самолеты летали из России в Армению, из Ростова, Моздока, мы отслеживали эти маршруты. Мы попросили грузинских друзей, чтобы они закрыли воздушное пространство, что они и сделали. Мы также попросили их перекрыть и сухопутные пути, по которым доставлялось вооружение Армении, они также перекрыли и сухопутные пути. Мы им за это благодарны», - отметил Ильхам Алиев.
Президент также сообщил, что Азербайджан осенью 2020 года направил письма прикаспийским государствам - Казахстану, Ирану и Туркменистану, чтобы они не пропускали грузовые самолеты из России в Армению.
«Но, к сожалению, воздушное пространство этих стран использовалось и вооружение в Армению поступало. Так было, и мы не должны скрывать эту сторону второй карабахской войны. Но ожидания Армении были гораздо большими. Они думали, что российская армия должна воевать и защищать сепаратизм. Но этого не произошло. Конечно, это вызвало разочарование в Армении, потому что за многие годы у них выработалась уверенность, что все им обязаны чем-то, будут воевать за них или давать им деньги» - сказал глава государства.