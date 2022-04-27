Мехрибан Алиева поблагодарила госструктуры, участвовавшие в тушении пожара в Сумгаите
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории «Промышленного парка «Азерсун».
В публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram говорится:
«Горжусь профессионализмом сотрудников всех государственных структур, принявших участие в ликвидации пожара на территории «Промышленного парка «Азерсун», расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгаит, и его последствий, и выражаю им глубокую признательность».