НАТО поднимала истребители из-за российских самолетов над Черным и Балтийским морями
Истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" за последние четыре дня поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран - членов альянса, сообщила пресс-служба командования воздушных сил альянса в Twitter.
Согласно информации, радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морями начиная с 26 апреля. Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители в регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.
"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время начиная со вторника поднимали в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, приближавшихся к воздушному пространству союзников", - отмечается в сообщении.
Allied fighters from 🇵🇱🇩🇰🇫🇷🇪🇸 in the Baltic Sea region and 🇷🇴🇬🇧 in the Black Sea region have scrambled multiple times over the past four days in response to Russian 🇷🇺 aircraft near Alliance airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) April 29, 2022
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