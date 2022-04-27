НАТО поднимала истребители из-за российских самолетов над Черным и Балтийским морями

Истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" за последние четыре дня поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран - членов альянса, сообщила пресс-служба командования воздушных сил альянса в Twitter.

Согласно информации, радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морями начиная с 26 апреля. Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители в регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время начиная со вторника поднимали в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, приближавшихся к воздушному пространству союзников", - отмечается в сообщении.