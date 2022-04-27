Ильхам Алиев: отношения с Францией важны для Азербайджана

«Между Азербайджаном и Францией существуют прочные культурные связи, и история нашего сотрудничества наглядно демонстрирует это». Об этом президент Ильхам Алиев заявил на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Глава государства особо подчеркнул большие достижения в ряде сфер сотрудничества.

«Около 10 городов Азербайджана и Франции стали побратимами. Открытие Бакинского Французского лицея, а также Азербайджано-Французского университета - очень положительные результаты. Также продолжаются разнообразные культурные отношения», - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, общие политические отношения также уже нормализовались.

«Мы понимаем, что сильная армянская диаспора негативно влияет не только на процесс принятия решений во Франции, но и на умы людей. Отношения с Францией всегда были важны для нас, потому что Франция является одной из ведущих стран мира. Мы также хотим сказать, что Азербайджан совсем не похож на то, как его представляет Армения», - подчеркнул президент Азербайджана.