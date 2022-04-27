АФФА внесла изменения в лимит на легионеров в Премьер-лиге

Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе состоялось заседание Исполкома АФФА.

Были приняты следующие решения:

- с сезона 2022/23 в Первом дивизионе будут выступать клубы «Имишли», «Мингячевир» и «Араз-Нахчыван»;

- оставить лимит на легионеров по системе 6+5, при этом убрать обязательное требование об одном молодом (до 21 года) футболисте в составе;

- с сезона 2022/2023 клубы смогут заявлять на сезон не более 14 легионеров. За каждого следующего легионера нужно вносить взнос в размере 50 тысяч манатов;

- с сезона 2023/2024 клубы смогут заявлять не более 12 легионеров. За каждого следующего легионера нужно будет вносить взнос в размере 50 тысяч манатов;

- оставить прежним количество замен в чемпионате Азербайджана – не больше трех.

Перед заседанием Исполкома президент АФФА Ровнаг Абдуллаев ознакомился с центром VAR, созданным на Бакинском Олимпийском стадионе. Также Абдуллаев пожелал удачи вице-президенту АФФА Эльхану Мамедову, который с 1 мая начинает работу на посту директора ФИФА по национальным европейским ассоциациям.