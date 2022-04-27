Владельца «Манчестер Сити» заподозрили в связях с российскими олигархами

«У шейха Мансура есть и закулисная роль, которая в последние месяцы становится все более важной: помощь в выстраивании отношений с богатыми россиянами, желающими перевести деньги в ОАЭ», — цитирует издание нескольких человек, знакомых с ситуацией, но не пожелавших называть свои имена.

Заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, член королевской семьи и владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд Аль Нахайян оказывает помощь состоятельным россиянам по переводу средств в ОАЭ. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg считает, что Мансур «уже давно участвует в развитии отношений между ОАЭ и Россией», но важность и сложность этой роли возросла из-за событий вокруг Украины.

Издание напоминает, что США, ЕС и ряд других стран начали ужесточать санкции против России, сделав ее рекордсменом по числу введенных санкций, а ОАЭ не ввели ни одного ограничения. Власти страны, пишет Bloomberg, отмечают, что уважают международное законодательство, но говорят, что не обязаны следовать правилам, введенным отдельными странами, и хотят проводить собственную политику.

Отмечается, что с шейхом по вопросу инвестиций связывались высокопоставленные чиновники правительства, бизнесмены и главы крупных российских компаний. При этом некоторые из них захотели приобрести недвижимость в Дубае, другие нуждаются в помощи в открытии банковских счетов и компаний.

Несколько собеседников издания заявили, что чиновники в ОАЭ считают усилия шейха Мансура по работе с россиянами частью «широкой стратегии правительства по привлечению глобального бизнеса и поддержанию стратегических связей с Востоком и Западом». По словам источников, в ОАЭ считают отношения с Россией важными с учетом того, что страны сотрудничают в рамках альянса стран — экспортеров нефти ОПЕК+.

Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, ему принадлежит холдинг CFG, который владеет девятью футбольными клубами: английским «Манчестер Сити», американским «Нью-Йорк Сити», австралийским «Мельбурн Сити», испанским «Жирона», китайским «Сычуань Цзюню», японским «Йокогама», уругвайским «Монтевидео Сити Торке», индийским «Мумбаи Сити» и бельгийским «Ломмел». Приобрел «Манчестер Сити» в 2008 году — с того момента команда четыре раза выиграла чемпионат Англии и завоевала десять других трофеев на национальном уровне.